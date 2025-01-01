Hamaney, Suriyeli gençlerin harekete geçeceğini söyledi

İran İslam Devrimi Lideri Hamaney, Esad yönetiminin düşmesinin ardından üçüncü kez "Suriyeli gençler" vurgusu yaptı. Hamaney, Suriye’yi işgal eden ABD ve İsrail gibi kuvvetlerin bu ülkenin gençleri karşısında geri çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

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Hamaney, Suriyeli gençlerin harekete geçeceğini söyledi
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İran İslam Devrimi Lideri Aytullah Seyyid Ali Hamaney, ABD ve İsrail’in Suriye işgaline karşı Suriyeli gençlerin harekete geçeceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölümünün 5’inci yıl dönümü töreninde konuşan Hamaney, kazananın direnip cephesi olacağını söyledi.

Hamaney yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Suriye halkına aittir ve saldırganlar gayretli Suriyeli gençlerin gücü karşısında hiç şüphesiz geri çekilmek zorunda kalacaklardır. Saldırgan, bir ulusun topraklarını terk etmelidir, aksi takdirde sınır dışı edilir. ABD Suriye’de peyder pey askeri üs inşa ediyor. Amerikan üsleri kesinlikle Suriyeli gençlerin ayakları altında çiğnenecektir. Şehit Süleymani'nin sürekli stratejisi direniş cephesini canlandırmaktı. Lübnan direnişin sembolüdür ve yaralı olmasına rağmen eğilmeyecek ve sonunda kazanacaktır, tıpkı Yemen'in de direnişin sembolü olduğu ve zafere ulaşacağı gibi... Allah'ın izniyle, açgözlü ve cani Amerika, bölge halkından vazgeçmek zorunda kalacak ve bölgeyi aşağılanmış bir şekilde terk edecektir."

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