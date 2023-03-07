Hamaney zehirlenme vakalarıyla ilgili konuştu: "Failler en şiddetli cezaya çarptırılmalı"
İran lideri Ali Hamaney, birçok kentte kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda yaşanan zehirlenme vakalarına ilişkin yetkililere "olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması" talimatını verdi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Hamaney, "Ağaç Dikme Günü" münasebetiyle yaptığı konuşmada, ülke genelinde endişeye yol açan kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda yaşanan zehirlenme vakalarına değindi.
Hamaney, "Yetkililer konuyla ilgili çalışıyorlar bunu biliyorum, olayın önemine binaen konunun üzerinde ciddiyetle dursunlar." dedi.
İşin içerisinde bir suç şebekesi veya örgütsel bir yapının olma ihtimaline işaret eden Hamaney, toplumda endişe ve korkuya neden olan bu suça göz yumulamayacağını belirtti.
Bunun, toplumun en masum kesimine yani çocuklara karşı işlenmesi nedeniyle "büyük bir suç" olduğunu vurgulayan Hamaney, şunları kaydetti:
- İstihbarat ve emniyet güçleri olayın baş amillerini tespit etmelidir. Olayın failleri suçlular, en şiddetli cezayla yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Bunlara acınmamalı ve cezaları ibretlik olmalıdır.
Kaynak: Anadolu AjansıHalevi'nden Netanyahu'ya uyarı Belçika radyolarından depremzedelere destek "Batı'nın dayattığı liberal değerleri redderiyoruz" İsrail Filistin'i bahanelerle yıkıyor