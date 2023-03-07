Hamaney zehirlenme vakalarıyla ilgili konuştu: "Failler en şiddetli cezaya çarptırılmalı"

Mehr Haber Ajansı'na göre, Hamaney, "Ağaç Dikme Günü" münasebetiyle yaptığı konuşmada, ülke genelinde endişeye yol açan kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda yaşanan zehirlenme vakalarına değindi.

Hamaney, "Yetkililer konuyla ilgili çalışıyorlar bunu biliyorum, olayın önemine binaen konunun üzerinde ciddiyetle dursunlar." dedi.

İşin içerisinde bir suç şebekesi veya örgütsel bir yapının olma ihtimaline işaret eden Hamaney, toplumda endişe ve korkuya neden olan bu suça göz yumulamayacağını belirtti.

Bunun, toplumun en masum kesimine yani çocuklara karşı işlenmesi nedeniyle "büyük bir suç" olduğunu vurgulayan Hamaney, şunları kaydetti: