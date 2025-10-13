Hamas Gazze’deki İsrailli esirleri Kızılhaç’a teslim etmeye başladı

Gazze’de varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, 20 İsrailli esirden 7’sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyetine teslim etti. Serbest bırakma işlemi üç farklı noktadan aşamalı şekilde yürütülüyor.

Kudüs merkezli haber ajanslarının geçtiği bilgilere göre Hamas, Gazze’deki esir takası anlaşması çerçevesinde ilk gruptaki İsrailli esirleri serbest bırakmaya başladı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde gerçekleşen teslim süreci kapsamında, toplam 20 İsrailli esirden 7’si heyete teslim edildi.

Açıklamaya göre, serbest bırakma işlemi sabahın erken saatlerinden itibaren planlandığı şekilde yürütüldü. Hamas’ın, kalan esirleri de belirli aralıklarla teslim edeceği ve bu sürecin gün boyunca devam edeceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, esirlerin teslimatı Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere üç farklı bölgeden eş zamanlı ve aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

SERBEST BIRAKILANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Hamas tarafından serbest bırakılan 7 İsrailli’nin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.

Hamas'ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

hamas gazze israil
