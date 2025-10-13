Silah kaçakçılarına darbe! Diyarbakır merkezli baskında 19 kişi tutuklandı

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonda 13 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 42 ruhsatsız tabanca, binlerce mermi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 19 kişi tutuklandı.

Simge Sarıyar
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik uzun süredir yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı.

Ekipler, Diyarbakır merkezli olmak üzere Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya illerinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, silah kaçakçılığı şebekesine ait olduğu belirlenen iki ayrı silah atölyesi de basıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6 bin 7 fişek, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 183 çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, taşlama makinesi, matkap, lazer makinesi, mengene, torna makinesi, balistik yelek ve 2 gram narkotik madde ele geçirildi.

78 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 78 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamalarda 52 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kalan 26 zanlıdan 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun ardından ele geçirilen silah ve mühimmatlar incelenmek üzere balistik laboratuvarına gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

