Dünya kupası heyecanı başladı! Turnuvaya katılması kesinleşen 21 ülke belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası için katılım hakkı kazanan ilk 21 ülke resmen açıklandı.

Asya, Afrika ve Güney Amerika kıtalarında yapılan elemelerin ardından birçok ülke biletini cebine koydu. Avrupa elemelerinde ise sürecin büyük bölümü tamamlanmak üzere.

Turnuvaya katılması kesinleşen ülkeler şöyle:

ABD (Ev Sahibi)

Meksika (Ev Sahibi)

Kanada (Ev Sahibi)

Japonya

Yeni Zelanda

İran

Arjantin

Özbekistan

Güney Kore

Ürdün

Avustralya

Brezilya

Ekvador

Uruguay

Paraguay

Kolombiya

Fas

Tunus

Mısır

Cezayir

Gana