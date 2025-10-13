Dünya kupası heyecanı başladı! Turnuvaya katılması kesinleşen 21 ülke belli oldu
2026 dünya kupası öncesi futbolseverlerin merakla beklediği liste netleşiyor. İşte turnuvada yer alması kesinleşen 21 ülke...
Yayınlanma:
2026 FIFA Dünya Kupası için katılım hakkı kazanan ilk 21 ülke resmen açıklandı.
Asya, Afrika ve Güney Amerika kıtalarında yapılan elemelerin ardından birçok ülke biletini cebine koydu. Avrupa elemelerinde ise sürecin büyük bölümü tamamlanmak üzere.
Turnuvaya katılması kesinleşen ülkeler şöyle:
ABD (Ev Sahibi)
Meksika (Ev Sahibi)
Kanada (Ev Sahibi)
Japonya
Yeni Zelanda
İran
Arjantin
Özbekistan
Güney Kore
Ürdün
Avustralya
Brezilya
Ekvador
Uruguay
Paraguay
Kolombiya
Fas
Tunus
Mısır
Cezayir
Gana