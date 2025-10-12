İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayda yangın! Dumanlar caddeyi kapladı

İstanbul’un simgelerinden biri olan nostaljik tramvayda çıkan yangın, İstiklal Caddesi’nde paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi, akşam saatlerinde kısa süreli bir paniğe sahne oldu. Saat 19.45 sıralarında, İstiklal Caddesi’nde ilerleyen nostaljik tramvayın makine kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tramvay bir anda durdu ve içinden duman çıkmaya başladı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, görevliler yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Olayın hemen ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla tramvayın etrafını şeritlerle çevirdi ve vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi. İtfaiye ekipleri, yangının tramvayın motor bölümünde başladığını tespit etti. Hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve alevler kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul tramvay yangın
