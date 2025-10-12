Bahçelievler’de dehşet! Pitbull kendi sahibine saldırdı

İstanbul Bahçelievler’de pitbull cinsi bir köpek, sahibine saldırarak kolunu parçaladı. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bahçelievler’de dehşet! Pitbull kendi sahibine saldırdı
Olay, 8 Ekim 2025 gecesi Bahçelievler’in Siyavuşpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi yanında gezdirdiği pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğradı.

Ağızlıksız olarak dolaştırılan köpek, henüz bilinmeyen bir nedenle sahibinin üzerine atladı ve adamın kolunu ısırarak bırakmadı. O anlarda çevredeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

VATANDAŞLAR SU DÖKEREK MÜDAHALE ETTİ

Saldırgan köpeğin sahibine saldırdığını gören bir vatandaş, duruma müdahale etmek için koştu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, olay yerine gelen kişi köpeğe su dökerek saldırıyı durdurmaya çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen pitbull, sahibinin kolunu bırakmadı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra yaralı adam kolunu köpekten kurtarmayı başardı. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

