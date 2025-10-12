Romanya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Grup H’te heyecan dorukta. Romanya, evinde namağlup lider Avusturya’yı ağırlıyor. Her iki ekip için de kritik önem taşıyan bu maç, grubun kaderini belirleyebilecek nitelikte.

Mücadele bu akşam, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 21.45’te oynanacak.

Karşılaşma Türkiye’de S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMANYA EVİNDE UMUT PEŞİNDE

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya, grupta 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son maçta Moldova’yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, bu kez güçlü rakibi Avusturya karşısında galibiyet arayacak.

Lucescu, takımını 4-3-3 sistemiyle sahaya sürüyor.
Romanya’nın ilk 11’i şöyle: Radu – Rațiu, Burca, Popescu, Chipciu – Marin, Dragomir, Hagi – Man, Birligea, Mihaila.

Teknik direktör Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya, grubun açık ara en formda takımı. Oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, son olarak San Marino’yu 10-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

Avusturya sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak.
İlk 11 şu şekilde: Schlager – Posch, Alaba, Lienhart, Mwene – Laimer, Seiwald – Sabitzer, Baumgartner, Schmid – Gregoritsch.

GRUP H'DE SON DURUM

Grubun zirvesinde 15 puanla Avusturya yer alıyor. Ardından Bosna-Hersek 13 puanla ikinci, Güney Kıbrıs 8 puanla üçüncü, Romanya 7 puanla dördüncü, San Marino ise 0 puanla son sırada bulunuyor.

