Romanya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mücadele bu akşam, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 21.45’te oynanacak.

Karşılaşma Türkiye’de S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMANYA EVİNDE UMUT PEŞİNDE

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya, grupta 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son maçta Moldova’yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, bu kez güçlü rakibi Avusturya karşısında galibiyet arayacak.

Lucescu, takımını 4-3-3 sistemiyle sahaya sürüyor.

Romanya’nın ilk 11’i şöyle: Radu – Rațiu, Burca, Popescu, Chipciu – Marin, Dragomir, Hagi – Man, Birligea, Mihaila.

Teknik direktör Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya, grubun açık ara en formda takımı. Oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, son olarak San Marino’yu 10-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

Avusturya sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak.

İlk 11 şu şekilde: Schlager – Posch, Alaba, Lienhart, Mwene – Laimer, Seiwald – Sabitzer, Baumgartner, Schmid – Gregoritsch.

GRUP H'DE SON DURUM

Grubun zirvesinde 15 puanla Avusturya yer alıyor. Ardından Bosna-Hersek 13 puanla ikinci, Güney Kıbrıs 8 puanla üçüncü, Romanya 7 puanla dördüncü, San Marino ise 0 puanla son sırada bulunuyor.