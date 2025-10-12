Kopenhag’da tarihi akşam! Danimarka - Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri heyecanı Kopenhag’da devam ediyor. Grup C’nin 8. haftasında Danimarka, evinde Yunanistan’ı ağırlıyor. Kırmızı-beyazlılar liderliği ele geçirmek isterken, konuk ekip gruptaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kopenhag’da tarihi akşam! Danimarka - Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Mücadele 12 Ekim 2025 Pazar akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşma, Türkiye’de EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DANİMARKA FIRTINASI DURMAK BİLMİYOR

Teknik direktör Brian Riemer yönetimindeki Danimarka, grupta fırtına gibi esiyor. Son beş maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, son olarak Belarus’u deplasmanda 6-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti. Grup C’de oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Danimarka, lider İskoçya’nın hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Danimarka sahaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkacak. Kalede Kasper Schmeichel, savunmada Andreas Christensen, Joachim Andersen ve Jannik Vestergaard yer alıyor. Orta sahada Maehle, Nørgaard, Hjulmand ve Isaksen görev yapacak. Hücumda Damsgaard ve Froholdt, ileri uçta ise genç golcü Rasmus Højlund forma giyecek.

Yunanistan cephesinde ise hedef net: Danimarka’ya deplasmanda kaybedilen 3-0’lık mağlubiyetin rövanşını almak. Teknik direktör Ivan Jovanovic yönetimindeki mavi-beyazlılar, son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. En son İskoçya deplasmanında 3-1 kaybeden Yunanistan, bu kez savunma ağırlıklı bir anlayışla sahada olacak.

Yunanistan sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkacak. Kalede Odisseas Vlachodimos, savunmada Tsimikas, Mavropanos, Koulierakis ve Rota görev yapacak. Orta sahada Kourbelis ile Zafeiris oyunun dengesini sağlayacak. Hücum hattında kaptan Anastasios Bakasetas, Christos Tzolis ve Karetsas, ileri uçta ise Fotis Ioannidis gol arayacak.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Zorlu karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Yardımcı hakemler Stuart Burt ve James Mainwaring, dördüncü hakem ise Stuart Attwell olacak. VAR koltuğunda ise Avustralya’dan Jarred Gillett görev yapacak.

