Liderlik için sahada! Hırvatistan - Cebelitarık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Zorlu mücadele 12 Ekim 2025 Pazar akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşma Türkiye’den EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİDERLİK İÇİN SAHADA

Teknik direktör Zlatko Dalic, grubun zirvesindeki Hırvatistan’ı galibiyetle sahaya çıkarıyor. Grup L’de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Dalic’in ekibi, 13 puanla zirvede yer alıyor. Hırvatlar, Çekya ile birlikte liderliği paylaşıyor. Son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hırvatistan, özellikle Çekya’yı 5-1 mağlup ettiği mücadeleyle dikkat çekmişti. Ayrıca 6 Haziran’daki son Cebelitarık karşılaşmasını 7-0 kazanmıştı.

Hırvatistan sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak. Kalede Dominik Kotarski, savunmada Bradarić, Pongračić, Erlić ve Pašalić görev alacak. Orta sahada kaptan Mateo Kovačić ile Nikola Moro, hücum hattında Majer, Baturina ve Fruk oynayacak. Gol yollarında ise forvet Filip Ivanović görev yapacak.

CEBELİTARIK'TA ZORLU DEPLASMAN SINAVI

Teknik direktör Scott Wiseman yönetimindeki Cebelitarık, grubun son sırasına demir atmış durumda. Henüz puan alamayan ekip, oynadığı 5 maçın tamamında yenildi ve kalesinde 15 gol gördü. Son maçında Faroe Adaları’na 2-1 mağlup olan Cebelitarık, bu akşam büyük bir sürpriz peşinde olacak.

Konuk takım sahaya 4-3-3 sistemiyle çıkacak. Kalede Jake Hankins, savunmada Annesley, Jolley, Lopes ve Ronan, orta sahada Bent, Scanlon, Valarino, ileri uçta ise Richards, Perera ve Barr yer alacak.

Mücadeleyi Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan O. Derevinskyi yönetecek. Yardımcı hakemler V. Matyash ve O. Myronov, dördüncü hakem ise V. Kopievskiy olacak. VAR koltuğunda D. Shurman görev yapacak.

Grubun zirvesinde Hırvatistan (13 puan) yer alırken, aynı puandaki Çekya ikinci sırada bulunuyor. Faroe Adaları (12 puan) üçüncü sırada, Karadağ (6 puan) dördüncü, Cebelitarık (0 puan) ise son sırada yer alıyor.