Samsun'da kan donduran olay: Cezaevinden çıktı, eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi, tarlada tütün toplayan eski kayınbiraderine tabancayla ateş açtı. Vücuduna sekiz kurşun isabet eden 31 yaşındaki Mustafa Özocak, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce cezaevinden çıkan Kemal K., boşandığı eşini telefonla aradıktan sonra eski kayınbiraderi Mustafa Özocak’ın bulunduğu tarlaya gitti.

Tarlada tütün toplayan Özocak ile Kemal K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kemal K., yanında taşıdığı tabancayla eski kayınbiraderine peş peşe ateş etti.

8 KURŞUN İSABET ETTİ

Olay sırasında vücuduna sekiz kurşun isabet eden Mustafa Özocak, ağır şekilde yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özocak’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 31 yaşındaki Özocak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı Kemal K., jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler zanlının izine ulaşmak için drone destekli arama çalışması başlattı.

Zanlı Kemal K.’nin yaklaşık bir ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsun
