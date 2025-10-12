A Milli Takım hocası Montella Adana’da vergi rekortmeni oldu!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesini açıkladı. Adana listesinin zirvesinde dikkat çeken bir isim yer aldı: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella.

Adana Defterdarlığı’nın yayımladığı verilere göre Montella, maaş ve huzur hakkı gelirlerinden toplam 60 milyon 814 bin 988 lira 12 kuruş vergi ödeyerek şehrin vergi rekortmeni oldu.

İtalyan teknik adam, böylece 2023’ün ardından 2024 yılında da aynı unvanı elde ederek Adana’da üst üste ikinci kez vergi rekortmeni olmayı başardı.

Adana Defterdarlığı’nın listesinde, Montella’nın ardından ikinci ve üçüncü sırada yer alan isimlerin açıklanmadığı belirtildi. Ancak narenciye üreticisi Bülent Özler, 19 milyon 700 bin TL vergiyle dördüncü sırada, Ziya Kıvanç ise 18 milyon 300 bin TL vergiyle beşinci sırada yer aldı.

FUTBOLCULARDAN DA REKOR VERGİ

Futbol dünyasından isimler yalnızca Adana’da değil, Türkiye’nin farklı illerinde de vergi listelerinde öne çıktı. Sivas’ta, Sivasspor’un Yunan orta saha oyuncusu Charilaos Charisis, 7 milyon 650 bin TL vergiyle ikinci sırada yer aldı.

Konya’da ise Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Haubert Sitya, 12 milyon 567 bin TL vergiyle 12. sırada kendine yer buldu. Aynı kulüpten Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin TL ile 27. sıraya, Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin TL ile 50. sıraya yerleşti.

Montella, Türkiye’deki kariyerine 2 Eylül 2021 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Adana Demirspor’un teknik direktörü olarak başladı. Bu dönemde takımını Avrupa kupalarına taşıyan başarılı teknik adam, kısa sürede hem Adana halkının hem de futbol camiasının takdirini kazandı.