Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Manchester United’ın yıldızı transfer listesinde

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Star, Galatasaray’ın Manchester United forması giyen Hollandalı sol bek Tyrell Malacia için girişimlerde bulunduğunu ve transfer yarışında önde olduğunu iddia etti. Haberde, sarı-kırmızılıların oyuncuyu bedelsiz veya düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katabileceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA YAKLAŞIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tyrell Malacia’nın Manchester United ile olan sözleşmesinin 2026 yılında sona ereceği bilgisi bulunsa da bazı kaynaklar bu tarihin 2025 olabileceğini öne sürüyor.

Daily Star’a göre İngiliz kulübü, Hollandalı oyuncu ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. Bu durum Galatasaray’ın transferde elini güçlendirmiş durumda. Sarı-kırmızılı yönetimin, Malacia’yı sezon sonunda bonservissiz olarak kadrosuna katma planı yaptığı iddia ediliyor.