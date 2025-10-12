Katarlı diplomatlar mısır’da trafik kazası geçirdi! Ölü ve yaralılar var

Mısır’ın ünlü tatil kenti Şarm El-Şeyh yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Tani’nin idari ofisinde görevli üç Katarlı yetkili yaşamını yitirdi. İki kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Katarlı diplomatlar mısır’da trafik kazası geçirdi! Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısında yer alan turistik Şarm El-Şeyh kentinde yaşanan trafik kazası, diplomatik çevrelerde büyük üzüntüye yol açtı. Olayda 3 Katarlı diplomat hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, pazar günü sabah saatlerinde Şarm El-Şeyh’e giden karayolu üzerinde meydana geldi. Araçta bulunanların Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Tani’nin idari ofisi olan Emiri Divanı’nda görevli yetkililer olduğu açıklandı.

KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ KAZAYI DOĞRULADI

Olay, Katar’ın Kahire Büyükelçiliği tarafından resmi olarak doğrulandı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Katar Devleti’nin Kahire Büyükelçiliği, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini sunar, Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diler.” ifadeleri kullanıldı.

El Cezire’nin haberine göre, kazada yaralanan iki kişi olay yerinden Şarm El-Şeyh’teki bir hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının stabil olduğu ancak tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Nobel’de bahis skandalı iddiası! Machado’ya verilen barış ödülü soruşturma altındaNobel’de bahis skandalı iddiası! Machado’ya verilen barış ödülü soruşturma altındaDünya
Yağmur faciaya yol açtı! İşçileri taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandıYağmur faciaya yol açtı! İşçileri taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandıYurt
mısır trafik kazası
Günün Manşetleri
Erdoğan: “Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz”
“Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz”
Binlerce kişi risk analizine takıldı
MSB ile yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı
Muğla’da deprem! Naci Görür değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır’a gidiyor
“Gazze’ye önce ben gideceğim!”
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal silah bırakmalı”
“MAARİF Modeli, milli birliğimizin teminatıdır”
“Bu tavır iyi niyetle başlayan sürece zarar verir”
Çok Okunanlar
3,5 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye yatıranlar arasında kazanç farkı dudak uçuklatıyor 3,5 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye yatıranlar arasında kazanç farkı dudak uçuklatıyor
İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz? İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz?
Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor
12 Ekim 2025 Çeyrek, gram, ons ve Cumhuriyet altını kaç TL? 12 Ekim 2025 Çeyrek, gram, ons ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Dökülen saçlara son! 2 haftada saç dökülmesini bitiriyor, saçları kalınlaştırıyor Dökülen saçlara son! 2 haftada saç dökülmesini bitiriyor, saçları kalınlaştırıyor