Katarlı diplomatlar mısır’da trafik kazası geçirdi! Ölü ve yaralılar var

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısında yer alan turistik Şarm El-Şeyh kentinde yaşanan trafik kazası, diplomatik çevrelerde büyük üzüntüye yol açtı. Olayda 3 Katarlı diplomat hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, pazar günü sabah saatlerinde Şarm El-Şeyh’e giden karayolu üzerinde meydana geldi. Araçta bulunanların Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Tani’nin idari ofisi olan Emiri Divanı’nda görevli yetkililer olduğu açıklandı.

KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ KAZAYI DOĞRULADI

Olay, Katar’ın Kahire Büyükelçiliği tarafından resmi olarak doğrulandı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Katar Devleti’nin Kahire Büyükelçiliği, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini sunar, Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diler.” ifadeleri kullanıldı.

El Cezire’nin haberine göre, kazada yaralanan iki kişi olay yerinden Şarm El-Şeyh’teki bir hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının stabil olduğu ancak tedavilerinin devam ettiği belirtildi.