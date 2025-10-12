Nobel’de bahis skandalı iddiası! Machado’ya verilen barış ödülü soruşturma altında

Nobel tarihine geçebilecek bir skandal Norveç’te gündemi sarstı. 2025 Nobel Barış Ödülü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verildi. Ancak ödül açıklanmadan önce bahis piyasalarında yaşanan olağan dışı hareketlilik, bilgi sızıntısı şüphesini beraberinde getirdi.

Norveç’te yayın yapan Aftenposten gazetesinin haberine göre, Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, yerel saatle 10.50’de Machado’yu arayarak ödülü kazandığını bildirdi. Tam bu sırada, Polymarket adlı seçim bahis sitesinde Machado’nun kazanacağı yönünde yapılan bahislerde ani bir artış gözlendi.

Polymarket, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ödül açıklanmadan önce sitedeki verilerden Machado’nun kazanacağının tahmin edilebildiğini duyurdu.

SADECE BİR SAATTE ORANLAR UÇTU

Polymarket’in kayıtlarına göre, Norveç saatiyle 00.40’ta Machado’nun kazanma ihtimali yüzde 3,75 olarak görünüyordu. Bu oran 00.45’te yüzde 7,6’ya, 01.00’de yüzde 39’a, 02.00’de ise yüzde 72,8’e fırladı. Bu olağanüstü artış, Nobel Komitesi içinden bilgi sızdırılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bahis oranları en düşük seviyedeyken favori isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve merhum Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın eşi Yulia Navalnaya bulunuyordu.

Norveç’teki Finansavisen gazetesi, bazı kullanıcıların aynı saat diliminde siteye yüksek miktarda para yatırdığını bildirdi. Bu kullanıcılar arasında, yeni hesap açan ve 300 bin Norveç Kronu (yaklaşık 30 bin dolar) ile 68 bin dolar tutarında bahis oynayan kişilerin olduğu belirtildi.

NOBEL ENSTİTÜSÜ: “BİLGİ SIZINTISINI SORUŞTURACAĞIZ”

Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Harpviken, iddialarla ilgili açıklama yaparak konunun araştırılacağını duyurdu. “Bilgi sızdırıldığını kesin söylemek için çok erken. Ancak bunu soruşturacağız.” diyen Harpviken, olayın “dijital bilgi sızıntısı olabileceğini” söyledi.

Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydness ise, komite içinde bilgi sızdıran biri olduğuna dair bir delil bulunmadığını belirterek, “Nobel Barış Ödülü adaylarının isimleri yıllardır başarıyla gizli tutuluyor.” ifadesini kullandı.

2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Maria Corina Machado, uzun süredir Batı yanlısı politikalarıyla tanınıyor. Machado, 2014’te Nicolas Maduro yönetimine karşı protestolar sırasında görevden alınmış ve kısa süreliğine hapis cezası almıştı.

Siyasi çizgisini İsrail’e verdiği destek üzerinden tanımlayan Machado, 2018’de Binyamin Netanyahu’dan Venezuela’ya müdahale etmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne aracılık etmesini istemişti.

Ayrıca iktidara gelmesi halinde 2009’da kesilen Venezuela-İsrail diplomatik ilişkilerini yeniden kuracağını ısrarla dile getirdiği biliniyor.