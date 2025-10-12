Son dakika! Uçak tırların üstüne düştü, dumanlar gökyüzünü sarıyor

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde Hicks Havaalanı yakınlarında meydana gelen uçak kazası paniğe yol açtı. Kazanın ardından birden fazla tırın alev aldığı bildirildi.

ABD’nin Texas eyaletinin Tarrant County bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen olay, kısa sürede Fort Worth’un kuzeybatısında büyük paniğe neden oldu. Fort Worth İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Business 287 yolu yakınlarında, Hicks Havaalanı civarında bir uçak kazası yaşandı.

Fox4news'in haberine göre, kaza, N. Saginaw Bulvarı’nın 12000 numaralı bloğunda, Avondale yakınlarında gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

BİRDEN FAZLA TIR ALEV ALDI

İlk belirlemelere göre, kazanın ardından birden fazla tırın alev aldığı bildirildi.
Kazanın hemen sonrasında yükselen dumanların metrelerce uzaklıktan görüldüğü belirtilirken, alevlerin yakıt sızıntısı nedeniyle hızla yayıldığı ifade edildi.

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) kazayla ilgili bilgilendirildi.

Yetkililer, yaralı sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

