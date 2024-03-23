Hamas Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Hamas, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısını kınadı.

Hamas Moskova'daki terör saldırısını kınadı
Hamas Moskova'daki terör saldırısını kınadı
Editör: Uğur Çam

Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Moskova'da sivilleri hedef alan, onlarca ölü ve yaralıya yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya yönetimine ve halkına "en içten başsağlığı dilekleri" iletilen açıklamada, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulunuldu.

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya'daki terör saldırısı sonrası başlayan yangın kontrol altına alındıRusya'daki terör saldırısı sonrası başlayan yangın kontrol altına alındıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hamas # moskova # terör saldırısı
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu...
Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu...
Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı
Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı
15 yaşındaki genç tüfekle oynarken kendini vurdu, hayatını kaybetti!
15 yaşındaki genç tüfekle oynarken kendini vurdu, hayatını kaybetti!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den dikkat çeken açıklama!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den dikkat çeken açıklama!
Rusya'daki terör saldırısı sonrası başlayan yangın kontrol altına alındı
Rusya'daki terör saldırısı sonrası başlayan yangın kontrol altına alındı
Öne Çıkanlar Fransa'da polis şiddeti protesto edildi | ULUSAL HABER Fransa'da polis şiddeti protesto edildi | ULUSAL HABER Düşürülen Türk SİHA'larının arkasındaki ABD gizlenemedi! Düşürülen Türk SİHA'larının arkasındaki ABD gizlenemedi!