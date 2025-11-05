Hamas ve Filistin yönetimi uzlaştı! Gazze için geçici yönetim komitesi kuruluyor

Hamas ve Filistin yönetimi arasında Gazze Şeridi’nin yönetimine ilişkin önemli bir uzlaşı sağlandı. Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, Arap basınına verdiği röportajda, Filistin yönetimi ile Gazze Şeridi’ni yönetecek geçici bir komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Marzuk, komitenin Filistin yönetiminden bir bakan tarafından yönetileceğini belirterek, “Komite, sınır geçişlerini ve Gazze’deki güvenlik güçlerini denetleyecek” dedi.

ABD’nin bu karara onay verip vermediğine ilişkin soruya yanıt vermeyen Marzuk, Gazze’ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’nün operasyonel detaylarının da henüz netleşmediğini ifade etti.

Marzuk, İsrail’in kontrolü altındaki bölgelerde BM güçlerinin faaliyet göstermesine izin vermediğini belirterek, “Bu durum, ABD’nin Gazze’ye Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırma planıyla çelişiyor” ifadelerini kullandı.

“Irak ordusu dağıtıldığında kaos yaşandı ve El Kaide ile DEAŞ ortaya çıktı” diyen Marzuk, Hamas’ın silahsızlandırılmasının istikrara katkı sağlamayacağını vurguladı. Marzuk, “Herhangi bir yedek güç Filistinlilerden oluşmalı ve Filistinliler tarafından kabul edilmeli. Böylece iç çatışma yaşanmayacaktır” şeklinde konuştu.