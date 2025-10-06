Hamas ve İsrail yeniden masada! Mısır’da esir takası için kritik görüşme başladı

Ortadoğu’da gözler yeniden Kahire’ye çevrildi. Mısır devlet televizyonu “Kahire el-İhbariyye” kanalının aktardığına göre, Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasının koşullarını görüşmek üzere dolaylı müzakereler resmen başladı.

Haberde, arabuluculuk görevini Mısır ve Katar’ın üstlendiği, iki ülke temsilcilerinin taraflar arasında bir mekanizma oluşturulması için yoğun çaba gösterdiği belirtildi.

Görüşmelerde Hamas heyetine, örgütün Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin başkanlık ettiği ifade edildi.

Mısır ve Katar, uzun süredir taraflar arasında iletişim kanallarını açık tutmak için yoğun diplomatik temas yürütüyor. Kahire kaynakları, mevcut müzakerelerde esir değişimi ve ateşkesin uygulanması için teknik detayların ele alındığını bildirdi. Tarafların doğrudan görüşmediği, ancak arabulucular üzerinden mesaj alışverişi yaptığı kaydedildi.

TRUMP’IN 20 MADDELİK GAZZE PLANI ETKİLİ OLDU

Müzakereler, ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Eylül’de açıkladığı 20 maddelik Gazze planı sonrasında ivme kazandı. Söz konusu plan, hem Gazze’de ateşkesin sağlanmasını hem de İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını içeriyor.

Trump, yaptığı açıklamada, “Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim.” ifadelerini kullanmıştı.

Hamas yönetimi, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada Trump’ın planındaki esir değişimini kabul ettiklerini ancak bazı diğer maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynaklara göre Hamas heyeti, müzakerelerde özellikle Gazze’deki insani yardım geçişleri, elektrik ve sağlık desteği gibi konuların da ele alınmasını talep ediyor.

İSRAİL’DEN “PLANI UYGULAMAYA HAZIRIZ” MESAJI

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı duyuruldu.

İsrail tarafının, esirlerin güvenli biçimde serbest bırakılması halinde Gazze’ye yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurabileceği ifade edildi.