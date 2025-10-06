Yıldız futbolcudan kötü haber: Pasaportu çalındı, milli maça katılamıyor

Brezilya Ligi takımlarından Corinthians forması giyen Memphis Depay, Brezilya’da bulunduğu sırada büyük bir talihsizlik yaşadı. Amerikan spor sitesi ESPN’in haberine göre, 31 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Brezilya’daki bir havalimanında pasaportu çalındı.

Depay’ın pasaportunun çalınmasının ardından ülkesi Hollanda’ya dönemediği, bu nedenle de milli takım kampına geç katılacağı bildirildi.

DEPAY’IN MALTA MAÇINA YETİŞMESİ ZOR

ESPN’in aktardığı bilgiye göre, pasaportunun çalınması nedeniyle Depay’ın 9 Ekim Perşembe günü Malta ile oynanacak olan maça yetişmesi oldukça zor görünüyor.

Depay, olay sonrası pasaportunun yeniden çıkarılması için resmi işlemlere başladı. Ancak sürecin uzaması nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampına gecikmeli olarak katılması bekleniyor.

KOEMAN: “HEM DEPAY HEM BİZİM İÇİN TALİHSİZ BİR DURUM”

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. Koeman, oyuncusunun durumundan üzüntü duyduğunu belirterek, “Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır.” ifadelerini kullandı.

Koeman, Depay’ın takıma moral açısından önemli katkı sağlayan bir isim olduğunu, oyuncunun eksikliğinin hissedileceğini dile getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda mücadele eden Hollanda Milli Takımı, 9 Ekim’de Malta ve 12 Ekim’de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda Milli Takımı’nın en deneyimli oyuncularından biri olan Memphis Depay, milli formayla çıktığı maçlarda hem gol hem de asist katkısıyla öne çıkıyor.

31 yaşındaki futbolcu, Hollanda tarihinin en golcü isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.