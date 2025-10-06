ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank’ın ikinci başvurusunu da reddetti! Hisseler çakıldı

ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States), Halkbank’ın İran yaptırımlarını delme davasında “yargılamayı sonlandırma” talebini görüşmeyi reddetti. Karar, bankanın ABD’de yürütülen dava sürecinde ikinci kez olumsuz yanıt alması anlamına geliyor.

Halkbank’ın hisseleri kararın ardından dakikalar içinde yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 25,94 liraya kadar geriledi.

Kamu bankası, söz konusu davayı daha önce de Yüksek Mahkeme’ye taşımıştı. Ancak mahkeme, 2023 yılında aldığı kararda “ABD Kongresi’nin 1976 tarihli Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası’nın ceza davalarını kapsamadığına” hükmetmişti. Böylece Halkbank’ın dokunulmazlık talebi ilk kez reddedilmişti.

HALKBANK’TAN AÇIKLAMA

Halkbank, kararın ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla yeni duruma ilişkin bilgi paylaştı. Banka, ABD Yüksek Mahkemesi’ne yapılan temyiz başvurusunun reddedildiğini doğruladı ancak sürecin henüz bitmediğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere Halkbank’ın ABD’de devam etmekte olan ceza davasıyla ilgili süreçte İkinci İstinaf Mahkemesi, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini 22.10.2024 tarihinde reddetmişti. İkinci İstinaf Mahkemesi'nin aleyhimize verdiği bu kararla ilgili olarak Bankamızın ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde yaptığı temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 6 Ekim 2025 tarihinde reddedilmiştir. Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Süreç olağan akışında ilerleyecek olup Bankamız tüm yasal haklarını kullanmaya devam edecektir.”

Halkbank, aynı açıklamada ABD ve Türkiye arasında hukuki bir uzlaşma zemini oluşturulması yönünde girişimlerin sürdüğünü de belirtti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Halkbank hakkındaki dava, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının delinmesine aracılık edildiği iddialarıyla başlamıştı. ABD makamları, Halkbank’ın İran’a yönelik işlemleri gizleyerek finansal sistem üzerinden milyarlarca dolarlık transfer yapılmasına aracılık ettiğini öne sürüyor.

Banka ise söz konusu iddiaları reddederek, tüm işlemlerin uluslararası hukuk ve ticari bankacılık ilkelerine uygun şekilde yürütüldüğünü savunuyor.

YÜKSEK MAHKEME’DEN İLK RED 2023’TE GELMİŞTİ

Halkbank, davanın ilk aşamasında ABD Kongresi’nin 1976 tarihli “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası (FSIA)” kapsamında korunması gerektiğini savunmuştu.

Ancak ABD Yüksek Mahkemesi 2023’te bu talebi reddetmiş ve yasa kapsamının yalnızca sivil davalar için geçerli olduğunu, ceza davalarını kapsamadığını belirtmişti.

Bu kararın ardından dava süreci yeniden alt mahkemelere taşınmış ve Halkbank’ın temyiz başvurusu ikinci kez değerlendirmeye alınmıştı.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

ABD Yüksek Mahkemesi’nin 6 Ekim 2025 tarihli ret kararının duyulmasıyla birlikte, Borsa İstanbul’da Halkbank hisselerinde sert bir satış dalgası yaşandı.

Banka hisseleri dakikalar içinde yüzde 10’a yakın değer kaybederek 25,94 liraya kadar geriledi.

Analistler, kararın ardından yatırımcıların temkinli hareket edeceğini, ancak bankanın “hukuki sürecin devam ettiği” yönündeki açıklamasının kısa vadede piyasayı dengeleyebileceğini belirtiyor.

Halkbank, KAP açıklamasında belirttiği üzere hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını ve tüm yasal hakların kullanılmaya devam edeceğini duyurdu. Bankanın ABD’deki dava süreci, ilerleyen aylarda alt mahkemelerde yeniden değerlendirilecek.