Hamas'tan açıklama! Filistinlilerin sığındığı okulların bombalanmasına tepki

Hamas, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulların bombalanmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, İsrail'in işlediği korkunç katliamlarla Filistin halkını göç ettirmeye çalıştığı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hamas'tan açıklama! Filistinlilerin sığındığı okulların bombalanmasına tepki
Yayınlanma:

İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki "Ebu Hüseyin" okulunu bombalamış, saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olurken, okulda büyük bir yangın çıkmıştı. İsrail ordusunun 17 Ekim'de aynı okulu bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 Filistinli yaşamını yitirmiş, 160 kişi de yaralanmıştı.

İsrail savaş uçakları bugün BM'ye bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu da bombaladı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail'in, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları bombalaması ile ilgili Hamas'tan yazılı açıklama geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı Ebu Hüseyin okulunu iki gün aradan sonra yeniden bombalaması ve Gazze kentinin batısında bir okulu daha bombalaması, İsrail'in Filistin halkını öldürerek ve korkunç katliamlar işleyerek göç ettirme planını doğruluyor." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, "direnişçi Filistin halkının, ABD'nin desteğiyle gerçekleştirilen bu siyonist komploların hedefleri konusunda bilinçli olduğu ve bu hain planların da diğerleri gibi boşa çıkacağı" vurgulandı.

Hamas, Arap ve İslam dünyasından Filistin halkının direnişine destek vermelerini ve bölge açısından tehlikeli sonuçlar doğuracak İsrail soykırımını durdurmak için tarihi sorumluluklarını üstlenmelerini istendi.

İsrail'den Beyrut'a hava saldırısıİsrail'den Beyrut'a hava saldırısıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

hamas israil gazze
Günün Manşetleri
"Terörle mücadeleyi Almanya'da birlikte sürdüreceğiz"
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı
Irak'ın Kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Rusya'ya karşı Berlin'de dörtlü zirve
Doğu Perinçek’ten uyarı
İsrail katliamı sonucu Gazze'de can kaybı 42 bin 519’a yükseldi
Hizbullah, Netanyahu'nun evini hedef aldı!
Fatura düzenlemeyenlere ağır cezalar geliyor
Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?
Hakan Fidan Hamas üyelerini kabul etti
Çok Okunanlar
Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta deprem!
Akaryakıtta büyük indirim! Akaryakıtta büyük indirim!
Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik’in ölüm nedeni açıklandı Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik’in ölüm nedeni açıklandı
Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem