İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı

Orta Doğu'daki gerilimli süreç devam ediyor. İsrail bölgede büyük bir insanlık suçu işlerken başta Gazze olmak üzere farklı noktalara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında da yeni gelişmeler yaşanıyor. İsrail ordusu son olarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde hedef gösterilen noktalara çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde iki binayı hedef gösterip buralara saldırı düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde güçlü patlamalar meydana geldi. Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Sözcü Adraee, yaptığı ikinci bir paylaşımla, Beyrut'un güneyinde Dahiye bölgesinde başka bir binayı daha hedef gösterdi.

Adraee’nin paylaşımının ardından Tel Aviv yönetimine bağlı ordunun, Beyrut’a yönelik çok sayıda saldırı düzenlediği görüldü. Saldırıların ardından şiddetli patlamalar yaşanırken Dahiye’nin bir çok noktasından dumanlar yükseldi.

HİZBULLAH DA SALDIRILARINI ARTIRDI

İsrail'in hücumuna karşılığını artıracağını yakın zamanda açıklayan Lübnan'daki Hizbullah, sabah saatlerinden itibaren İsrail'in kuzey bölgelerine saldırılarını artırdı.

İsrail'in kuzeyinde Hayfa ve Celil bölgesi çevresine 200'den fazla roket atıldı.

İsrail güçlerinin açıklamasına göre, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırılarda, şu ana kadar Akka kentinde bir kişinin öldüğü, farklı noktalarda en az 10 kişinin yaralandığı, bazı noktalarda maddi hasar oluştuğu bildirilmişti.