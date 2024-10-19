Rusya'ya karşı Berlin'de dörtlü zirve

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın (CO BAYDIN) Almanya ziyareti sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron (EMANUEL MAKRON) ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Berlin’e gitti.

Burada Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile birlikte bir dörtlü toplantı yaptı.

Rusya’ya karşı Ukrayna’ya en çok yardım eden ülkeler konumundaki Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın liderlerinin toplantısı dikkat çekti.

Toplantı hakkında Beyaz Saray’dan yapılan açıklama toplantının gündemine dair ipuçları verdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada toplantıda dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’nın kullanımına verilmesi için plan yapıldı ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin açıkladığı Zafer Planı ele alındı.

Dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’ya verilmesi Haziran ayında İtalya’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde görüşülüp karara bağlanmıştı.

Ukrayna’ya verilen silahların Rus topraklarının vurulması için kullanılmasına dair tartışma Beyaz Saray’ın açıklamasında yer almadı.

Dörtlü Zirve’de Hamas lideri Yahya Sinvar’ın şehit olmasının sonuçları da görüşüldü.

Beyaz Saray toplantıda Batılı liderlerin İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısını kınadıklarını ve artan gerilimden İran’ı sorumlu tuttuklarını kaydetti.