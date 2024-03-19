HAMAS'tan Putin'e tebrik

HAMAS Lideri İsmail Heniyye, yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin'e tebrik mesajı yolladı. Tebrikte Rusya'dan Filistin davasına verdiği destekten dolayı övgüyle bahsedildi.

HAMAS'tan Putin'e tebrik

HAMAS iyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçimleri kazanarak yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti.

HAMAS'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, seçim zaferinden dolayı Putin'e bir tebrik mesajı yolladı.

ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ HEGOMONİK GÜCÜ İSRAİL

Rusya'nın Filistin davasına destek veren pozisyonundan övgüyle söz eden Heniyye, Filistin halkının karşısında durduğu İsrail işgal güçlerinin ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli hegomonik kollarından biri olduğunu belirtti.

Heniyye, HAMAS'ın Rusya ile ortak işbirliği yollarını güçlendirme arzusunda olduğunu, Rus halkının ve dünyanın çıkarları doğrultusunda ezilen halklara adalet sağlayacak çok kutuplu bir küresel sistem inşa etme yolunda Putin'e başarılar dilediğini ifade etti.

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