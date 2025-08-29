Hamas'tan Türkiye açıklaması: ''Türkiye’nin halkımıza verdiği desteği takdir ediyoruz''

Hamas, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma karşı Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteği takdir ettiklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Meclis’teki sözleri sonrası yapılan açıklamada İsrail’e yaptırımlar da öne çıkarıldı.

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü soykırıma karşı Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteği takdir ettiklerini duyurdu.

Açıklama, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendirmesinin ardından geldi. Meclis, İsrail’in Gazze saldırıları, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları gündemiyle olağanüstü toplanmıştı.

Hamas’ın yazılı açıklamasında, Türkiye’nin Filistin halkına yönelik desteğinin takdir edildiği belirtilerek, Bakan Fidan’ın İsrail ile ticari ilişkilerin kesildiğine ve hava sahasının kapatıldığına dair açıklamasının da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

İSRAİL LİDERLERİ YARGILANSIN

Açıklamada, Türkiye’nin tutumunun İsrail’in suçlarını açığa çıkardığı vurgulandı. Hamas, Türkiye, Arap ve İslam ülkeleri ile dünya devletlerine çağrıda bulunarak, İsrail’e karşı yaptırımların artırılmasını, tüm ilişkilerin kesilmesini ve İsrail liderlerinin insanlığa karşı suçlardan dolayı yargılanmasını istedi.

TARİHİN EN IRKÇI HÜKÜMETİ

Dışişleri Bakanı Fidan ise Meclis’te yaptığı konuşmada, İsrail’in iki yıldır Gazze’de soykırım işlediğini belirtti. Gazze’deki tablonun son derece vahim olduğuna dikkat çeken Fidan, İsrail’i “tarihin en ırkçı hükümeti” olarak nitelendirdi.

Fidan, “Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye’den daha ileri adım atan başka ülke yok. İsrail’le ticaretimizi tamamen kestik, gemi ve uçaklarına limanlarımızı ve hava sahamızı kapattık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

