Havalimanı apar topar boşaltılmıştı! Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Nikola Tesla Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Uçakta bomba ihbarının alınması üzerine uçak boşaltılırken havalimanı da geçici olarak uçuşlara kapatılmıştı. Yapılan çalışmaların ardından söz konusu ihbarın asılsız çıktığı açıklandı.

Havalimanı apar topar boşaltılmıştı! Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Nikola Tesla Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Sırp medyasında yer alan haberlere göre, Air Montenegro'ya ait uçağın pilotu, uçakta bomba olduğu ihbarı alması üzerine uçağı boşalttı.

Yaşanan gelişmenin ardından havalimanı da geçici olarak uçuşlara kapatılırken, Sırbistan emniyetine bağlı güçler uçakta arama yaptı.

Nikola Tesla Havalimanı'ndaki panik anları ile ilgili sosyal medyada da görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu uçakta "Bagajlarınızı bırakın ve dışarı çıkın." uyarısının yapıldığı görüntüler paylaşıldı.

Konuyla ilgili yapılan inceleme ve çalışmalarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, ihbarın asılsız çıktığını açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sırbistan # belgrad # Nikola Tesla Havalimanı # bomba ihbarı
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