Havalimanı apar topar boşaltılmıştı! Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Nikola Tesla Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Sırp medyasında yer alan haberlere göre, Air Montenegro'ya ait uçağın pilotu, uçakta bomba olduğu ihbarı alması üzerine uçağı boşalttı.

Yaşanan gelişmenin ardından havalimanı da geçici olarak uçuşlara kapatılırken, Sırbistan emniyetine bağlı güçler uçakta arama yaptı.

Nikola Tesla Havalimanı'ndaki panik anları ile ilgili sosyal medyada da görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu uçakta "Bagajlarınızı bırakın ve dışarı çıkın." uyarısının yapıldığı görüntüler paylaşıldı.

Konuyla ilgili yapılan inceleme ve çalışmalarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, ihbarın asılsız çıktığını açıkladı.