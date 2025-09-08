Hemzemin geçitte dehşet! Tren, yolcu otobüsüne çarptı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika’nın Atlacomulco kentinde hemzemin geçitte meydana gelen tren kazası faciaya yol açtı. Yolcu otobüsüne çarpan tren, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybetmesine, 45 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hemzemin geçitte dehşet! Tren, yolcu otobüsüne çarptı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Yayınlanma: Güncellenme:

Kaza, sanayi bölgesinde hemzemin geçitte yaşandı. Trafik nedeniyle ağır ilerleyen çift katlı otobüs raylardan geçtiği sırada tren hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklendi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, geçitte bariyerlerin kapalı olmadığı ve trenin geleceğine dair herhangi bir uyarı bulunmadığı görüldü.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Meksika Eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 45 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Son dakika: Fransa'da hükümet düştü!Son dakika: Fransa'da hükümet düştü!Dünya
TRT’nin duayen spikeri Gülden Özel’den acı haberTRT’nin duayen spikeri Gülden Özel’den acı haberGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

meksika
Günün Manşetleri
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Fransa'da hükümet düştü!
Provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltında
Süleyman Yasin Akdeniz'e silahlı saldırı!
İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladı
CHP’den İstanbul’da kritik karar
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Dünya ikincisi olarak yurda döndü
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere sıkı denetim
Çalışma hayatında yeni dönem
Çok Okunanlar
Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Maaşını taşıyana servet gibi ödeme!
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 9 Eylül elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 9 Eylül elektrik kesintileri
32 günde mini servet! 32 günde mini servet!
Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı