Hemzemin geçitte dehşet! Tren, yolcu otobüsüne çarptı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, sanayi bölgesinde hemzemin geçitte yaşandı. Trafik nedeniyle ağır ilerleyen çift katlı otobüs raylardan geçtiği sırada tren hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklendi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, geçitte bariyerlerin kapalı olmadığı ve trenin geleceğine dair herhangi bir uyarı bulunmadığı görüldü.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Meksika Eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 45 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.