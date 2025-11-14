Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağı Tamil Nadu eyaletinde düştü. Pilotun güvenli şekilde atladığı bildirildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağının ülkenin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü açıklandı.

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, kazanın Tamil Nadu’nun başkenti Chennai yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, pilotun uçaktan güvenli bir şekilde atladığı ifade edildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemenin başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili detayların yapılacak araştırmanın ardından paylaşılacağı kaydedildi.

hindistan uçak
