Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağının ülkenin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü açıklandı.

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, kazanın Tamil Nadu’nun başkenti Chennai yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, pilotun uçaktan güvenli bir şekilde atladığı ifade edildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemenin başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili detayların yapılacak araştırmanın ardından paylaşılacağı kaydedildi.