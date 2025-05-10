Hindistan ve Pakistan’dan kritik adım: Ateşkes kararı alındı

Güney Asya’nın iki nükleer gücü Hindistan ve Pakistan, sınır hattında yükselen gerilim sonrası derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes üzerinde anlaştı. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, anlaşmayı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hindistan ve Pakistan’dan kritik adım: Ateşkes kararı alındı
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Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan’ın derhal geçerli olacak bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını bildirdi. Açıklama, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.

Dar, “Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verdi.

PAKİSTAN’DAN BARIŞ MESAJI

Açıklamasında Pakistan’ın yaklaşımına da değinen Dar, ülkesinin daima egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden taviz vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba gösterdiğini belirtti. Pakistanlı yetkili, bu adımın iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesine ve diyalog kanallarının açık kalmasına katkı sağlamasını umduklarını dile getirdi.

Sık sık Keşmir bölgesi üzerinden karşı karşıya gelen Hindistan ve Pakistan, geçmişte defalarca ateşkes ilan etmiş, ancak bu anlaşmalar genellikle uzun ömürlü olamamıştı. Son gelişme, bölgedeki sivillerin güvenliği açısından önemli bir adım olarak görülürken, uluslararası toplumdan da olumlu tepkiler bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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