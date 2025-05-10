Gaziantep FK'de sürpriz ayrılık: Selçuk İnan dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı. 1,5 sezondur takımın başında bulunan genç teknik adamın, kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep FK'de sürpriz ayrılık: Selçuk İnan dönemi sona erdi
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Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Selçuk İnan ile yolların ayrıldığını sosyal medya üzerinden “Teşekkürlerimizle Selçuk İnan” başlığıyla yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlayış çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

Yaklaşık 1,5 sezondur takımın başında bulunan İnan’ın, kulübe duyduğu bağlılık ve sorumlulukla "kan değişikliğinin" daha faydalı olacağı yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

Kulüp, açıklamasında Selçuk İnan’ın futbolculuk dönemindeki başarılarına ve karakterine de vurgu yaparak, "Futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Gaziantep FK selçuk inan
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