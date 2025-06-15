Hindistan’da helikopter kazası: 7 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde, Kedarnath Tapınağı’ndan dönen yolcuları taşıyan bir helikopter ormanlık alana düştü. Kazada pilotla birlikte 7 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hindistan’da helikopter kazası: 7 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletinde, dini ziyaretçileri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu büyük bir facia yaşandı. NDTV’nin aktardığı bilgilere göre, Kedarnath Tapınağı'ndan havalanan helikopter, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormanlık alana çakıldı.

YEDİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopter kazasında pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında yalnızca yetişkinler değil, 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu açıklandı. Yerel yetkililer, kazanın hemen ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ancak kimsenin kurtarılamadığını belirtti.

Olay, Kedarnath Tapınağı çevresinde son iki ayda meydana gelen beşinci hava aracı kazası olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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