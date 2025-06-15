Hindistan’da helikopter kazası: 7 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletinde, dini ziyaretçileri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu büyük bir facia yaşandı. NDTV’nin aktardığı bilgilere göre, Kedarnath Tapınağı'ndan havalanan helikopter, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormanlık alana çakıldı.

YEDİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopter kazasında pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında yalnızca yetişkinler değil, 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu açıklandı. Yerel yetkililer, kazanın hemen ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ancak kimsenin kurtarılamadığını belirtti.

Olay, Kedarnath Tapınağı çevresinde son iki ayda meydana gelen beşinci hava aracı kazası olarak kayıtlara geçti.