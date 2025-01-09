Hindistan’da tapınakta felaket: İzdiham 6 can aldı

The Times of India gazetesinin haberine göre, festival alanına giriş sırasında oluşan yoğunluk izdihama yol açtı. Yetkililer, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini ve durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında üzüntüsünü dile getirerek, "Yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyorum, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Andhra Pradesh yönetimi, mağdurlara mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve izdihamın nedenlerini araştırdıklarını belirtti.