Hindistan’da tapınakta felaket: İzdiham 6 can aldı

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir tapınakta, festival sırasında yaşanan izdiham trajediye dönüştü. İlk belirlemelere göre, Tirupati kentinde düzenlenen festivale katılmak isteyen ziyaretçilerin yoğunluğu nedeniyle çıkan izdihamda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hindistan’da tapınakta felaket: İzdiham 6 can aldı
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The Times of India gazetesinin haberine göre, festival alanına giriş sırasında oluşan yoğunluk izdihama yol açtı. Yetkililer, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini ve durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında üzüntüsünü dile getirerek, "Yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyorum, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Andhra Pradesh yönetimi, mağdurlara mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve izdihamın nedenlerini araştırdıklarını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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