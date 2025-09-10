Hollywood’u sarsan vahşet: Ünlü şarkıcının aracında ceset bulundu

"D4vd" olarak bilinen ünlü şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı bir Tesla marka aracın bagajında parçalara ayrılmış bir ceset tespit edildi.

Vahşet, çevredekiler tarafından fark edilen yoğun koku üzerine Los Angeles Polisi tarafından Hollywood’daki bir çekici otoparkına gidilmesiyle ortaya çıktı.

Çürümüş halde bulunan cesedin, çöp poşeti benzeri bir torbaya ciddi şekilde parçalanmış şekilde konulduğu belirlendi.

Polis kaynaklarına göre Tesla, sahne adı D4vd olan müzisyen David Anthony Burke adına kayıtlı. Teksas plakalı Tesla, Hollywood Hills’teki lüks Bird Streets semtindeki otoparka en az beş gün önce terk edilmişti.

Şarkıcı D4vd'in sözcüsü, NBC Los Angeles'a yaptığı açıklamada, şarkıcının bilgilendirildiğini ve "yetkililerle tam iş birliği içinde olduğunu" ifade etti.

TikTok’ta 3,6 milyon takipçisi bulunan ve dünya turnesinde olan D4vd, Salı günü Minneapolis’te konser vermeye hazırlanıyordu.