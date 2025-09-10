Hollywood’u sarsan vahşet: Ünlü şarkıcının aracında ceset bulundu

ABD'li ünlü şarkıcı "D4vd" üzerine kayıtlı bir aracın bagajında parçalanmış bir ceset bulundu. Dünya turnesinde olan D4vd'nin yetkililerle tam iş birliği içinde olduğu bildirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Hollywood’u sarsan vahşet: Ünlü şarkıcının aracında ceset bulundu
Yayınlanma:

"D4vd" olarak bilinen ünlü şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı bir Tesla marka aracın bagajında parçalara ayrılmış bir ceset tespit edildi.

Vahşet, çevredekiler tarafından fark edilen yoğun koku üzerine Los Angeles Polisi tarafından Hollywood’daki bir çekici otoparkına gidilmesiyle ortaya çıktı.

Çürümüş halde bulunan cesedin, çöp poşeti benzeri bir torbaya ciddi şekilde parçalanmış şekilde konulduğu belirlendi.

Polis kaynaklarına göre Tesla, sahne adı D4vd olan müzisyen David Anthony Burke adına kayıtlı. Teksas plakalı Tesla, Hollywood Hills’teki lüks Bird Streets semtindeki otoparka en az beş gün önce terk edilmişti.

Şarkıcı D4vd'in sözcüsü, NBC Los Angeles'a yaptığı açıklamada, şarkıcının bilgilendirildiğini ve "yetkililerle tam iş birliği içinde olduğunu" ifade etti.

TikTok’ta 3,6 milyon takipçisi bulunan ve dünya turnesinde olan D4vd, Salı günü Minneapolis’te konser vermeye hazırlanıyordu.

SON DAKİKA: AFAD VE Kandilli'den deprem raporuSON DAKİKA: AFAD VE Kandilli'den deprem raporuYurt
Vatandaş merak ediyor: Benzin, motorin ve LPG bugün kaç TL?Vatandaş merak ediyor: Benzin, motorin ve LPG bugün kaç TL?Ekonomi
hollywood ceset
Günün Manşetleri
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Yeni vergi düzenlemesi milyonları etkileyecek!
19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
İsrail Hamas'ı Katar'a sıkıştırdı: Sırada Türkiye olabilir
Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Taksim’de konuştu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı! Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı!
Vatandaş merak ediyor: Benzin, motorin ve LPG bugün kaç TL? Vatandaş merak ediyor: Benzin, motorin ve LPG bugün kaç TL?
Bankalar faiz yarışına girdi! Bankalar faiz yarışına girdi!
Kimya fabrikasında sızıntı paniği Kimya fabrikasında sızıntı paniği