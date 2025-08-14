İçeceğinize ilaç katıldı mı? Bu bileklik anında gösteriyor

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı verilerine göre, AB’de her üç yetişkin kadından biri hayatının bir döneminde fiziksel veya cinsel saldırıya maruz kalıyor. Bu vakaların bir kısmını, “ilaçlı cinsel saldırı” (DFSA) olarak bilinen, kurbanın içeceğine kimyasal madde eklenerek gerçekleştirilen saldırılar oluşturuyor. Euronews'e göre, Portekiz ve İspanya’dan bir grup kimyager, bu saldırılara karşı çözüm amacıyla, GHB (Gamma-hidroksibütirat) ve benzeri maddeleri birkaç saniyede tespit edebilen kâğıt bileklik geliştirdi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

İlk bakışta festival bilekliğine benzeyen hafif ve biyolojik olarak parçalanabilir bu ürün, renk değişimi yoluyla çalışan iki mikroskobik sensör içeriyor. Test edilecek içecekten bilekliğin özel bölmesine bir damla damlatıldığında, eğer GHB veya benzeri maddeler varsa renk yeşile dönüyor. Profesör Carlos Lodeiro Espino, “Bu kişisel bir kalkan. Beş gün boyunca farklı içecekleri tekrar tekrar test edebilir,” ifadelerini kullandı.

GHB’NİN TEHLİKESİ

Renksiz, kokusuz ve hızla metabolize olan GHB, birkaç saat içinde standart testlerle tespit edilemediği için soruşturmaları zorlaştırıyor. Avrupa’da kimyasal maddelerle gerçekleştirilen cinsel saldırıların üçte birinde GHB veya türevleri kullanılıyor. Kurbanların bilinci genellikle kapanıyor veya olay hafızada kalmıyor.

FESTİVAL VE GECE KULÜPLERİNDE KULLANILACAK

Portekiz ve İspanya’daki Valencia Üniversitesi iş birliğiyle üretilen ilk bileklikler, konser, festival ve gece kulüplerine dağıtıldı. Yaz aylarında artan turist yoğunluğu ile birlikte içeceklere madde katma riskinin de arttığı belirtiliyor. Projenin yaygınlaşması halinde bilekliklerin diğer Avrupa ülkelerinde de kullanılması planlanıyor.

Bir bilekliğin fiyatının 3–5 euro arasında olması bekleniyor. Çoklu paketlerle günlük koruma maliyeti 1 euronun altına düşebilecek. Araştırmacılar, bu maliyetin festival organizatörleri ve yerel yönetimlerce karşılanmasını umuyor. Bileklik sonuçları şu an mahkemede delil olarak kabul edilmese de, varlığı potansiyel saldırganlar üzerinde caydırıcı etki yaratıyor. Valencia bölgesinde kullanıma başlanmasının ardından festival alanlarında “içeceğe madde katma” vakalarının neredeyse sıfıra indiği bildirildi. Yeni versiyonun kolluk kuvvetleri tarafından resmi olarak tanınması için çalışmalar sürüyor.