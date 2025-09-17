İklim değişikliği bu yaz Avrupa’da 16.500 kişiyi öldürdü

Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine araştırmacılarının yürüttüğü kapsamlı bir çalışma, Avrupa’da bu yaz yaşanan sıcak hava dalgalarının ölümcül bilançosunu ortaya koydu. 854 şehirde yapılan incelemelerde, sıcaklık kaynaklı yaklaşık 24 bin 400 ölümün 16 bin 500’ünün doğrudan iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bilim insanları, fosil yakıt kullanımı ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetlerinin kıta genelinde sıcaklıkları 3,6 dereceye kadar artırdığını belirtiyor. Bu artış, ölüm oranlarını dramatik biçimde yükseltti.

AVRUPA’NIN SICAKLIK HARİTASI: EN ÇOK ÖLÜM İTALYA’DA

Euronews'e göre, sıcaklığa bağlı ölümlerde ilk sırada İtalya yer aldı. Bu ülkede yaz aylarında 4.597 kişi hayatını kaybetti. Diğer ülkelerdeki tahmini ölümler ise şöyle:

İspanya: 2.841

Almanya: 1.477

Fransa: 1.444

İngiltere: 1.147

Romanya: 1.064

Yunanistan: 808

Bulgaristan: 552

Hırvatistan: 268

En çok etkilenen ülkeler arasında Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Kıbrıs öne çıktı. 21-27 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların ortalamanın 6 derece üzerine çıktığı günlerde yalnızca bu bölgelerde 950 kişi yaşamını yitirdi.

Araştırmada, kişi başına en fazla ölümün görüldüğü başkentlerin Roma, Atina ve Bükreş olduğu belirtildi. Bilim insanları, bu durumun yalnızca aşırı sıcaklara değil; şehirlerin hazırlık düzeyine, nüfus yapısına ve hava kirliliğine de bağlı olduğunu vurguluyor.

“SESSİZ KATİLLER”

İklim değişikliğinin görünmeyen etkilerine dikkat çeken uzmanlar, sıcak hava dalgalarını “sessiz katiller” olarak nitelendiriyor. Imperial College London’dan Dr. Garyfallos Konstantinoudis, şu ifadeleri kullandı: “Sıcak hava dalgaları sessiz katillerdir. Çoğu ölüm evlerde ya da hastanelerde gerçekleşiyor. Ölüm belgelerinde sıcaktan nadiren bahsedilse de aslında temel neden bu oluyor.”

Araştırmacılar, sıcaklıkla ilişkili ölümlerin çoğunun kalp, solunum ve böbrek hastalıkları gibi mevcut sağlık sorunlarını tetiklediğini belirtiyor.

YAŞLI NÜFUS EN BÜYÜK RİSK ALTINDA

Reading Üniversitesi’nden Dr. Akshay Deoras, çalışmanın en önemli bulgularından birinin yaşlı nüfusun kırılganlığı olduğunu söyledi. Sıcaklığa bağlı ölümlerin %80’i 65 yaş üstünde, 85 yaş üstü kişiler toplam ölümlerin %40’ından fazlasını oluşturuyor. 2100 yılına kadar 80 yaş üstü nüfusun Avrupa’nın %15’ini oluşturması bekleniyor. Dr. Deoras, “Bugün emisyonlar artmaya devam ederken, en büyük bedeli zaten kırılgan sağlık durumuna sahip yaşlı nesil ödüyor.” dedi.

Avrupa dünyanın en hızlı ısınan kıtası. Kentsel bölgeler, “ısı adası” etkisi nedeniyle kırsal alanlardan 10 dereceye kadar daha sıcak olabiliyor. Uzmanlar, bu nedenle şehirlerde yaşayan düşük gelirli toplulukların daha büyük risk altında olduğunu belirtiyor.

London School of Hygiene & Tropical Medicine’dan Dr. Malcolm Mistry, şu uyarıyı yaptı: “Adaptasyon çabaları önemli ama emisyonları azaltmadıkça iklim değişikliğinin yarattığı sağlık risklerini sınırlamak mümkün olmayacak.”