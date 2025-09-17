Real Madrid’de Arda Güler krizi: Hatasıyla gündem olan Arda’ya teknik direktörü kalkan oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, sahasında Marsilya’yı 2-1 mağlup etti. İspanyol devinin gollerini 28. ve 81. dakikalarda penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Fransız ekibinin tek golü ise 22. dakikada Timothy Weah’tan geldi.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Dani Carvajal kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Buna rağmen Real Madrid sahadan 3 puanla ayrıldı.

ARDA GÜLER’E YOĞUN ELEŞTİRİ

Maçın en çok tartışılan ismi milli futbolcu Arda Güler oldu. Marsilya’nın gol pozisyonu, genç yıldızın orta alanda kaybettiği top sonrası gelişti. Weah’ın kaydettiği golde hatalı bulunan Arda, sosyal medyada taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı.

Genel performansı da beklentilerin altında kalan Arda Güler’in adı, maç sonrasında İspanyol basınında da geniş şekilde yer aldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, genç oyuncusuna sahip çıktı. Marsilya’nın gol pozisyonunda Arda’nın hatalı olup olmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Arda Güler'in hatası mı? İyi başladı ama sonra çok fazla top kaptırdı. Ama ben hem kendisine hem de Mastantuono'ya karşı çok sakinim. Böyle devam etmeliyiz.”

Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi’ndeki bu galibiyetin ardından ligde yoğun bir fikstüre hazırlanıyor. 20 Eylül’de Espanyol karşısına çıkacak olan Real Madrid, 23 Eylül’de Levante deplasmanında sahne alacak.