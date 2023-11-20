İngiliz Denizaltısı Batmaktan Son Anda Kurtuldu! Nükleer Silah Taşıyordu

İngiltere'ye ait nükleer silah taşıyan denizaltı, Atlantik'te batmaktan son anda kurtuldu. Felaketten son anda dönülen olayda, denizaltında 140 mürettebat bulunuyordu. Olay sonrası İngiltere

İngiliz Denizaltısı Batmaktan Son Anda Kurtuldu! Nükleer Silah Taşıyordu
İngiliz Denizaltısı Batmaktan Son Anda Kurtuldu! Nükleer Silah Taşıyordu
Editör: Uğur Çam
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The Sun gazetesinin haberine göre, nükleer füzelere sahip bir İngiliz Donanması nükleer denizaltısı ve 140 kişilik mürettebatı, hatalı derinlik göstergesi nedeniyle neredeyse batıyordu.

Haberde, "140 kişilik mürettebatı ve Trident 2 kıyamet günü roketlerini barındıran onlarca yıllık Vanguard sınıfı bir geminin derinlik göstergesi Atlantik'te arızalandı" denildi. Denizaltı devriyeye çıkmaya hazırlanırken derinliğini gösteren kadranlar çalışmayı durdurdu ve mürettebatın hala batarken düz olduğuna inanmasına neden oldu.

Habere göre denizaltı, arka bölmedeki mühendisler ikinci sensörün okumalarını fark edip alarmı çalıştırdığında zaten "tehlikeli bölgeye" girmişti. Haberde, bu sayede Kraliyet Donanması'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan "en kötü felaketin" önlendiğini yazıldı.

Kraliyet Donanması'nın eski Başkomutanı Amiral Alan West'in daha önce Daily Mail'e verdiği röportajda İngiliz Donanmasının "berbat" bir durumda olduğunu söylemişti. Filonun, deniz altı kablolarını, boru hatlarını ve Atlantik boyunca ticaret yollarını korumak da dahil olmak üzere birçok görevi yerine getirmesi gerektiğini, ancak fonların azalması nedeniyle tam olarak çalışamadığını söyledi.

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# ingiltere # nükleer denizaltı
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