İngiltere ekonomisi küçüldü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ekonomisine ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre, İngiltere ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ve son çeyreğinde yüzde 0,3 küçüldü.

İngiltere ekonomisi küçüldü
Editör: Yasin Kerim Aşan

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'de 2023 yılının dördüncü çeyreğindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışına ilişkin verileri açıkladı.

ONS'nin açıklamasına göre, İngiltere ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,1 daralmanın ardından, dördüncü çeyrekte de yüzde 0,3 düşüş yaşadı. Böylece ülke ekonomisi üst üste iki çeyrek küçüldü. İngiliz ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında teknik resesyon yaşadığı da teyit edildi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde üç temel sektörde de gerileme görüldü. Hizmet sektörü yüzde 0,1, sanayi sektörü yüzde 1,1 ve inşaat sektörü yüzde 0,9 küçüldü.

İngiliz ekonomisi 2023'te ise 2022'ye göre yüzde 0,1 büyüme gösterdi. Bu oran, salgın dönemi hariç tutulduğunda, İngiltere ekonomisinde 2009'dan beri görülen en zayıf yıllık büyüme performansı oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ingiltere # ekonomi
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