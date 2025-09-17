İngiltere’de protesto! Trump ve Epstein görüntüleri Windsor Kalesi’ne yansıtıldı, 4 kişi tutuklandı

ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere gece saatlerinde İngiltere’ye geldi. Trump’ın ziyaretini protesto etmek isteyen 4 aktivist, Windsor Kalesi’nin duvarlarını dev bir ekran haline getirdi. Projeksiyon cihazlarıyla Trump ve Epstein’ın birlikte yer aldığı fotoğraf ve videolar halka gösterildi.

Projeksiyon görüntülerinde ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratların Trump’ın Epstein’a yazdığı iddia edilen doğum günü mektubu, mağdurların fotoğrafları, konuyla ilgili haber kesitleri ve polis raporları da yer aldı.

KALE ÖNÜNDE DEV PANKART AÇILDI

Protestocular yalnızca projeksiyonla yetinmedi. Windsor Kalesi yakınında Trump ve Epstein’ın fotoğraflarının bulunduğu büyük bir pankart açarak eylemlerini sürdürdü. Polis, yaşananların ardından harekete geçerek 4 kişiyi “kötü niyetli iletişim” şüphesiyle tutukladı. Yetkililer olayın “kamuya yönelik bir gösteri” olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Bugün Kral 3. Charles’ın Trump’ı Windsor Kalesi’nde ağırlayacak olması ise protestonun zamanlamasına dikkat çekti.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokratlar, 8 Eylül’de Trump’ın Epstein’a yazdığı iddia edilen doğum günü mektubunu kamuoyuna açıklamıştı. Mektupta Trump’ın Epstein’a “dostum” diye hitap ettiği ve “Her günün başka bir harika sır olsun” ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Laevitt ise söz konusu mektubu “tamamen sahte” diyerek reddetmişti.

EPSTEIN DAVASI VE TRUMP İDDİALARI

Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 2019’da tutuklanmış, kısa süre sonra hapishanede intihar ettiği açıklanmıştı. Epstein’in siyaset, iş dünyası ve sanat camiasından birçok ünlü isimle bağlantılı olması dünya genelinde büyük tepkilere yol açmıştı.

Epstein davasında Trump’ın adının geçtiği iddiaları uzun süredir tartışma konusu. Wall Street Journal, Trump’ın Epstein’e 2003 yılında müstehcen içerikli bir doğum günü mektubu gönderdiğini öne sürmüş, Trump ise iddia üzerine gazete ve sahibi Rupert Murdoch’a 10 milyar dolarlık dava açmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin geçtiğimiz haftalarda açıkladığı 33 bini aşkın sayfalık belge –uçuş kayıtları, cezaevi görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve mailler– davanın yankılarını daha da büyütmüştü.