Irak İslami Direnişi'nden İsrail'e operasyon

İsrail işgalinin sivillere yönelik katliamlarına karşılık olarak Irak İslami Direnişi, bugün dört insansız hava aracı operasyonu düzenleyerek işgal altındaki güney ve kuzey bölgelerindeki hayati hedefleri vurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Irak İslami Direnişi'nden İsrail'e operasyon
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İsrail saldırılarına karşı direnişini sürdüren ve Filistin ve Lübnan halklarına destek veren Irak İslami Direnişi, bugün İsrail'in stratejik noktalarını hedef alan üç ayrı insansız hava aracı operasyonu düzenlediğini duyurdu.

3 İHA OPERASYONU DÜZENLENDİ

Direniş'in açıklamasına göre, ilk operasyonda işgal altındaki toprakların güney bölgesinde hayati bir hedefe insansız hava aracıyla saldırı düzenlenirken, ikinci ve üçüncü saldırılarda kuzeydeki önemli noktalar hedef alınarak bu bölgede art arda operasyonlar gerçekleştirildi. Ardından, işgal altındaki Filistin'in güneyinde bulunan hayati bir hedefe karşı bir drone saldırısının başlatıldığı dördüncü bir operasyon duyuruldu. Bu operasyon gece yarısından bu yana bölgeye yönelik ikinci operasyon oldu.

Al Mayadeen'in haberine göre bu operasyonlar, İsrail işgalinin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlara yanıt olarak gerçekleşti. Direniş, operasyonlarını sürdürdüğünü ve düşman kalelerini vurma çabalarını yoğunlaştırdığını vurguladı.

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