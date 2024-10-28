Irak, İsrail'i Birleşmiş Milletler'e şikayet etti

Irak, İsrail ile ilgili yeni bir adım attı. Irak hükümeti, 26 Ekim'de İran'a saldırısı sırasında Irak hava sahasını ihlal eden İsrail'i, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

Konuyla ilgili Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi'den açıklama geldi. Avvadi, İsrail'i, BM Genel Sekreteri ve BMGK'ya şikayet ederek nota yazısı verdiklerini belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin de Dışişleri Bakanlığına ikili stratejik çerçeve anlaşmasının şartları ve ABD'nin güvenlik taahhüdü uyarınca bu ihlale ilişkin olarak ABD tarafıyla iletişim kurma talimatı verdiği kaydedildi.

Irak Hükümet Sözcüsü Avvadi, açıklamasında, "Irak hükümeti, Irak'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve topraklarının kutsallığına olan sıkı bağlılığını teyit ediyor ve bu ihlallerle mücadele etmek için çeşitli düzeylerde çalışıyor. Irak hava sahasının veya topraklarının diğer ülkelere, özellikle de komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin verilmeyeceğinin altını çiziyoruz. Bu da, Irak'ın bölgesel çatışmalarda topraklarının sömürülmesini önleyerek bölgede istikrarı sürdürme politikası izleme konusundaki istekliliğini ve anlaşmazlıkların diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla çözülmesine verdiği desteği yansıtıyor." dedi.