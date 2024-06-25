Irak'tan sınır güvenliği için yeni adım! 8 aşamadan oluşan plan devreye sokuluyor

Irak, Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemleri devreye sokuyor. Uygulamaya konulacak iki aşamalı plan ile Türkiye-Irak sınırı hattında sınır karakolları kurulacak.

Irak'tan sınır güvenliği için yeni adım! 8 aşamadan oluşan plan devreye sokuluyor
Editör: Yasin Kerim Aşan

Irak, İran ve Türkiye sınırlarının güvenliğini daha iyi şekilde sağlamak amacıyla 8 aşamadan oluşan plan ve yöntemleri devreye alacağını duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Güçleri Komutanı Muhammed el- Sıedi, ülkesinin, Türkiye ve İran ile olan sınırlarındaki güvenliği daha iyi seviyeye getirmek için Türkiye ile 2 ve İran ile 6 aşamadan oluşan plan ve yöntem belirlediklerini söyledi.

İki aşamalı plan uyarınca, Türkiye ile Irak arasındaki 362 kilometrelik sınır hattının güvenliğinin sağlanması için ortak koordinasyon merkezi kurulacak. Ardından, iki ülke arasında sınır karakolları inşa edilecek.

Sıedi, iki ülke arasında sınır karakolları olmamasının, bölgede yasa dışı silahlı grupların varlık göstermesine neden olduğuna söyledi. Duhok ve Erbil kentlerinin Türkiye ile olan sınır hatlarında yaklaşık 27 sınır karakolu inşa edilmesi için talimat verildiğini aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ırak # türkiye # sınır güvenliği
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