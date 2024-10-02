İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırıyla ilgili açıklama: "İran'la çatışmaya girmeyin"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'e yönelik düzenlenen füze saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu. Ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu söyleyen Pezeşkiyan "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin" dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırıyla ilgili açıklama: "İran'la çatışmaya girmeyin"
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İran, akşam saatlerinde İsrail'e yönelik yoğun füze saldırısı gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan da İsrail'e yönelik gerçekleştirilen füze saldırısıyla ilgili açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırıyla ilgili açıklama: "İran'la çatışmaya girmeyin" - Resim : 1

X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.

İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Pezeşkiyan mesajında "Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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