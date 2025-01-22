İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye başsağlığı

Türkiye'de meydana gelen otel yangını olayının ardından Dr. Pezeşkiyan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı'na, hükümetine ve milletine başsağlığı diledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye başsağlığı
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Iran Cumhurbaşkanı, yayınladığı mesajda, Türkiye'de çıkan otel yangınında onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve bu ülkenin halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Dr. Mesud Pezeşkiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında ​​şunları kaydetti:

"Bolu şehrinde bir otelde çıkan ve onlarca vatandaşın ve ziyaretçinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan yangından dolayı büyük üzüntü duymaktayım. Bu sebeple zatıalinize, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerimi bildiriyor; bu üzücü olayda hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum."
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