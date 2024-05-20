İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesi üzerine yas ilan eden ülkeler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyeti taşıyan helikopter kaza geçirdi. Helikopterde bulunan herkes yaşamını yitirdi. Başta İran olmak üzere bu kaza sonrası ulusal yas ilan etti.

IRAK, LÜBNAN VE SURİYE ULUSAL YAS İLAN ETTİ

İran, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybetmesi üzerine 5 günlük ulusal yas ilan etti.

Yas ilan eden bir diğer ülke Lübnan oldu. Lübnan'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi. IRNA'nın bildirdiğine göre Irak da Reisi ve Abdullahiyan'ın hayatını kaybetmesi üzerine yas ilan etti.

Suriye de İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın hayatını kaybetmesi üzerine ulusal yas ilan eden bir diğer ülke oldu.