İran hipersonik "Fettah" füzelerinin kullanıldığını açıkladı! İlk kez kullanıldığı duyuruldu

İran, İsrail'e yönelik akşam saatlerinde yoğun füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda, yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzelerinin ilk kez kullanıldığı açıklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran hipersonik "Fettah" füzelerinin kullanıldığını açıkladı! İlk kez kullanıldığı duyuruldu
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İran, akşam saatlerinde İsrail'e yoğun füze saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullandı.

İran hipersonik "Fettah" füzelerinin kullanıldığını açıkladı! İlk kez kullanıldığı duyuruldu - Resim : 1

İLK KEZ HİPERSONİK "FETTAH" FÜZELERİ KULLANILDI

İran, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldı.

Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, radar ve Arrow 2 ve 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok etti." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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