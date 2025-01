İran Komutan Kasım Süleymani'yi andı

Törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, zulme karşı Süleymani’nin mücadeleci yolunu sürdüreceklerini vurguladı.

- Bu büyük insanın şehadetinden beş yıl sonra, onun yolunu sürdürmek için ülkede ve bölgede var olan coşku her geçen gün artıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Kasım Süleymani için İran’In başkenti Tahran’da anma töreni düzenlendi. İmam Humeyni musallasındaki törene yerli ve yabancı konuklar katıldı. Törene katılan vatandaşlar ellerinde Kasım Süleymani’nin fotoğrafının yanı sıra Hamas ve Hizbullah liderlerinin de posterini taşıdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun komuta kademesinin de katılım sağladığı anma töreninde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da hazır bulundu.

Törende konuşan Pezeşkiyan, İran içinde yaratılmak istenen bölme projesine karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

- O, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Afganistan'da ve ihtiyaç duyulan her yerde, ülkenin her yerinde ve yurtdışında mazlumları savunmak için her zaman hazır olan bir adamdı. Bugün düşmanın planı Müslümanlar arasında nifak yaratmaktır. Düşmanın şeytani planlarını etkisiz hale getirmeye çalışmalıyız.