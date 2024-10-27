İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası ilk açıklamasını yaptı. İsrail'in saldırısının ne abartılması ne de küçümsenmesi gerektiğini söyleyen Hamaney, misilleme çağrısında bulunmadı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
Yayınlanma:

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

HAMANEY'DEN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda düzenlenen toplantıda İsrail'in İran'a saldırısıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama - Resim : 1

İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin Hamaney, "İki gece önce bir hata yaptılar elbette abartıyorlar. Bunu büyütmek yanlış ancak küçültmek de yanlış." dedi.

Hamaney, "Siyonist rejimin İran'a karşı hesap hatası var. Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin bu konuda en iyi yöntemi uygulaması gerektiğini belirten Hamaney, İsrail'in önceki saldırılarında olduğu gibi bu kez doğrudan misilleme çağrısında bulunmadı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hükümetinin internet yasaklarının bir kısmını kaldırma konusundaki çalışmalarına işaret eden Hamaney, "Siber alana ilişkin karar vericiler ve karar alıcılar toplumun psikolojik güvenliği konusuna da dikkat etmeli. Ülkenin yetkilileri halkın psikolojik güvenliğini sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladıİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran israil hamaney
Günün Manşetleri
Tel Aviv'de kamyonla ezme eylemi
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı
522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldı
Ankara'da katliam gibi kaza
El Clasico'da kazanan Barcelona
500 milyonluk bahis operasyonu
Elektrik kesintisi saatler sürecek
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek Elektrik kesintisi saatler sürecek
Ankara'da katliam gibi kaza Ankara'da katliam gibi kaza
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı
İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme