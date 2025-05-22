İran ve ABD müzakereleri devam ediyor

İran ile ABD, nükleer müzakerelerin 5’inci turu için 23 Mayıs Cuma günü masaya oturacak. Görüşme İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak. Müzakereler ise “sıfır uranyum” şartında düğümlenmiş durumda. Washington, İran’ın uranyum zenginleştirmesini sıfıra indirme şartını sunarken, Tahran bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tahran ile Washington, yaklaşık 2 haftalık aranın ardında

n nükleer müzakerelerin 5’inci turu için 23 Mayıs Cuma günü bir araya gelecek. Açıklama, müzakerelere arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’den geldi.

Tarihin netleşmesi sonrası İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de bir açıklama yaptı. Bekayi, zenginleştirme de dahil olmak üzere barışçıl nükleer enerjiden yararlanmak ve yaptırımların kaldırılması için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını belirtti.



Umman’da yapılan 4. tur görüşmelerin ardından 5’inci toplanmanın gecikmesinde en önemli etken, uranyum zenginleştirme konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılığı oldu.



ABD’li yetkililer, müzakerelerin ilk dönemlerinde İran’ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerine dair açıklamalar yapmıştı. Ancak son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep eden beyanlarda bulundular.



Washington yeni getirdiği şarta, İran’ın uranyum zenginleştirme koşullarına sahip olması durumunda atom bombası yapabileceği iddiasını gerekçe olarak gösterdi. Nükleer silah peşinde olmadığını her fırsatta vurgulayan Tahran ise uranyum zenginleştirmenin kendileri için kırmızıçizgi olduğunu ilan etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, uranyum zenginleştirmenin temel ve ilkesel bir konu olduğunu vurguladı.

Erakçi, İran’ın bu alandaki faaliyetleri nedeniyle uzun yıllardır ağır yaptırımlara maruz kaldığını hatırlattı. “Bilim insanlarımızdan bazıları bu uğurda suikast sonucu şehit edildi. Bu sebeple zenginleştirme bizim için vazgeçilemez bir meseledir” dedi.